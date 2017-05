dpa

Junger Mann mit zu viel Promille für Alkoholtester

Ein sehr betrunkener junger Mann hat mit seinem hohen Promillewert das Messspektrum des Testgeräts gesprengt. Der Atemalkohol-Tester habe bei der Kontrolle am Samstag in Oranienburg (Oberhavel) einen Fehler gemeldet, teilte die Polizei in Neuruppin am Montag mit. Das bedeute, dass der Wert bei über 4,0 Promille liege. Der 26-Jährige habe ein fremdes Grundstück betreten, einen Hund geschlagen und versucht, auch den Besitzer zu treffen. Der junge Mann war laut Polizei sehr aggressiv. Beamte wollten ihn zunächst in Gewahrsam nehmen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den 26-Jährigen aufgrund der starken Alkoholisierung ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 17:10 Uhr

