Leiche in der Kiste: Polizei fragt gezielt bei Erntehelfern

Nach dem Fund einer Männerleiche in einer Kiste in der Elbe bei Vockerode im vergangenen Jahr fehlt der Polizei noch immer der entscheidende Hinweis. Fast elf Monate nach der grausigen Entdeckung sollen nun gezielt Erntehelfer in der Spargelregion Beelitz in Brandenburg angesprochen werden, wie ein Polizeisprecher in Dessau-Roßlau am Montag sagte. Auf Spargelhöfen würden Handzettel in verschiedenen Sprachen verteilt - alles auf der Suche nach Hinweisen auf die Identität des Toten und die Hintergründe. MDR Sachsen-Anhalt hatte zuvor darüber berichtet.

Am 5. Juli 2016 war die Leiche in einer Metallkiste gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie von einer Elbbrücke der Autobahn 9 (Berlin-München) in den Fluss geworfen wurde. Untersuchungen ergaben, dass der Mann vermutlich aus Südosteuropa stammt.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 17:08 Uhr

Quelle: dpa

