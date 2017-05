dpa

Museum für Naturkunde zeigt die Sonderausstellung «Ara»

Ihr prachtvoll buntes Gefieder macht sie begehrt und damit auch bedroht: Die Aras. Dieser südamerikanischen Papageienart widmet sich die gleichnamige Sonderausstellung im Museum für Naturkunde in Berlin-Mitte. «Wir sind wirklich stolz darauf, als einziges Naturkundemuseum alle 19 bekannten Ara-Arten zeigen zu können», sagte Prof. Johannes Vogel, Generaldirektor des Museums, am Montag. Die Ausstellung stellt den Schutz der vom Aussterben bedrohten Vogelart in den Mittelpunkt. Ihr Lebensraum wird wegen der Abrodung des Regenwaldes immer mehr eingeschränkt. Welche Rolle der Fleischkonsum bei der Abrodung der Regenwälder spielt, erfahren die Besucher des Museums für Naturkunde vom 23. Mai an.

