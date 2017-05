dpa

Polizei räumt Flüchtlingsunterkunft in Berlin

Eine Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Weißensee ist am Montag evakuiert worden. Zeugen berichteten der Polizei, dass ein Bewohner der Unterkunft in der Rennbahnstraße einen Mitarbeiter der Sicherheitsfirma mit einem Messer bedroht haben soll. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen polizeibekannten Mann handeln, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Die Beamten durchsuchten die Unterkunft gegen 16.00 Uhr nach dem tatverdächtigen Bewohner. Zu den Hintergründen der Tat konnte die Polizei am Montagnachmittag noch keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 16:30 Uhr

