Altersatlas: Brandenburger im Durchschnitt 46,4 Jahre alt

Freiburg und Heidelberg sind die Städte mit den jüngsten Einwohnern Deutschlands: Mit 38,8 und 39,9 Jahren. Insgesamt wird die Bevölkerung in Deutschland aber älter. Von der Jahrtausendwende bis 2015 ist das Durchschnittsalter um 3,3 Jahre gestiegen - auf 43,9 Jahre. Im Vergleich Brandenburg: Hier liegt es bei 46,4 Jahren, wie aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hervorgeht. In dem Zeitraum wurden die Brandenburger im Durchschnitt 5,1 Jahre älter.

Die Jüngsten leben mit im Durchschnitt 42,3 Jahren in Potsdam, die Ältesten mit 48,8 Jahren in der Prignitz. Die meisten über 65-Jährigen zählt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz mit einem Anteil von 27,2 Prozent. Hier ist zudem ein Rückgang der Einwohner von 21,6 Prozent von 2000 bis 2015 zu beklagen. Die wenigsten Menschen dieser Altersgruppe sind mit einem Anteil von 19,5 Prozent in Potsdam registriert. Die Stadt kann sich auch über den höchsten Bevölkerungszugang von 19,5 Prozent freuen.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

