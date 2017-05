dpa

Innenministerium spendiert Feuerwehren 600 000 Euro

Warmer Geldregen für drei Kommunen: Das Innenministerium in Potsdam unterstützt das Amt Golzow und die beiden Gemeinden Löwenberger Land und Nuthe-Urstromtal mit 600 000 Euro. Mit dem Geld, dass aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm stammt, sollen Gerätehäuser und Garagen der Freiwilligen Feuerwehren in Teschendorf (Oberhavel), Bleyen-Genschmar (Märkisch-Oderland) sowie in Ruhlsdorf (Teltow-Fläming) neu- oder ausgebaut werden, teilte das Ministerium am Montag mit.

«Gute Rahmenbedingungen für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind ein wichtiger Beitrag zur Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes. Sie sind auch Werbung für die Feuerwehr», erklärte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) mit Blick auf die sinkende Zahl aktiver Einsatzkräfte. Dies gelte für Einsatz, Ausrüstung und Unterbringung gleichermaßen. In den kommenden Wochen will Schröter daher auch an weitere Kommunen Fördermittel herausreichen.

