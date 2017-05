Mutmaßlicher Schläger vom Alexanderplatz festgenommen

Einen Tag nach einem Zeugenaufruf nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Er soll Ende März eine Frau schwer verletzt haben.

Berlin (dpa/bb) - Rund zwei Monate nach dem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Berliner Alexanderplatz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde der 20-Jährige am späten Montagabend in der Oppelner Straße in Kreuzberg gefasst. Als möglicher Hintergrund der Gewalttat gilt den Ermittlern ein homophobes Motiv.