dpa

Angriff Alexanderplatz: Polizei sucht mit Video nach Zeugen

Rund zwei Monate nach dem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Alexanderplatz sucht die Berliner Polizei mit einem Videoausschnitt nach möglichen Zeugen. Am 26. März wurde die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem unbekannten Mann so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass sie zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Die Aufnahme der Überwachungskamera zeigt zwei Männer und entstand unmittelbar vor der Tat morgens um 4.50 Uhr. Hintergrund der Tat ist ein mögliches homophobes Motiv, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am frühen Sonntagmorgen mit ihrer Lebensgefährtin unterwegs. Ein weiterer Mann und eine Frau sollen den Angreifer begleitet haben. Sie hätten sich jedoch nicht an dem Angriff beteiligt. Die 24-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen