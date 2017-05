Angriff Alexanderplatz: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Rund zwei Monate nach dem Angriff auf eine 24-Jährige auf dem Alexanderplatz hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte eine Polizeisprecherin am Dienstagvormittag mit. Weitere Details nannte sie zunächst nicht.

Die Berliner Polizei hatte am Montag mit einem Videoausschnitt nach möglichen Zeugen gesucht. Am 26. März wurde die Frau nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem Mann so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass sie zu Boden ging und das Bewusstsein verlor. Die Aufnahme der Überwachungskamera zeigt zwei Männer und entstand unmittelbar vor der Tat morgens um 4.50 Uhr. Hintergrund der Tat ist ein mögliches homophobes Motiv, wie die Polizei mitteilte.