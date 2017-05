Weniger Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Berlin

Der Energieverbrauch und die CO2-Emissionen sind in Berlin im Jahr 2014 weiter gesunken. Wie die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Montag mitteilte, sank der Endenergieverbrauch (EEV) gegenüber dem Vorjahr um 7,4 Prozent, die CO2-Emissionen um 6 Prozent. Im gleichen Zeitraum wuchs die Berliner Bevölkerung um rund 48 000 Menschen, die Gesamtwirtschaft stieg um 4,4 Prozent. Die Zahlen zum Energieverbrauch hatte das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag veröffentlicht.

Seit dem Basisjahr dieser Erhebung 1990 sanken in Berlin die CO2-Emissionen um 31,8 Prozent. Vor allem in zwei Bereichen konnten die CO2-Emissionen stark reduziert werden: Im Verarbeitenden Gewerbe um 11,5 Prozent und bei den Privaten Haushalten, Gewerbe und Dienstleistungen um 10,3 Prozent. Die Einsparungen in diesen Bereichen haben laut Senatsverwaltung den Anstieg im Verkehrsbereich kompensiert.

Quelle: dpa

