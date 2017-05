dpa

Axel Schulz ist erster Bierbotschafter Brandenburgs

Der Ex-Boxer Axel Schulz (48) ist der erste Bierbotschafter für Brandenburg. «Das ist eine gute Verbindung zwischen meinem Hobby Biertrinken und jetzt den Genuss in die Welt tragen - das mache ich natürlich sehr, sehr gerne», sagte der ehemalige Schwergewichtler am Montag bei seiner Ernennung in Potsdam. Berufen wurde Schulz für zwei Jahre vom Verein zur Förderung Brandenburger Klein- und Gasthausbrauereien. Der ehemalige Box-Profi wird in seinem Ehrenamt etwa bei der Grünen Woche in Berlin auftreten oder beim Brandenburger Bierfest die Bierkönigin küren.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 13:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen