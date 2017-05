dpa

Freiluftkino zur deutschen Parlamentsgeschichte

Die graue Betonfassade wird zur Projektionsfläche, Musik- und Soundeffekte locken die neugierigen Zuschauer: Vom 23. Mai an verwandelt sich das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus im Berliner Regierungsviertel wieder in ein Freiluftkino. Das Parlamentarierhaus an der Spree dient als Leinwand für eine riesige Installation, wie der Bundestag mitteilte. Unter dem Motto «Dem deutschen Volke - Eine parlamentarische Spurensuche» wird eine Zeitreise durch die Geschichte der Demokratie in Deutschland geboten - vom Reichstag bis zum Bundestag. Die Show kann bis zum 3. Oktober allabendlich von den Steinstufen am Reichstagsufer oder vom Friedrich-Ebert-Platz aus verfolgt werden. Sie beginnt jeweils nach Anbruch der Dunkelheit.

