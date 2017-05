Unfall in Falkenberg: Polizei sucht geflüchteten Fahrer

Nach dem Autounfall in Berlin-Falkenberg sucht die Polizei weiter nach dem geflüchteten Fahrer. Bei dem Unfall am Samstag waren drei Menschen schwer verletzt worden. Sie saßen in einem Auto, das von der Fahrbahn abkam und gegen einen Pfeiler prallte. Der Fahrer des Wagens flüchtete. «Die Ermittlungen laufen», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Beamten wollten nun den Halter des Autos befragen. Zunächst war unklar, ob der Halter am Steuer des verunglückten Wagens gesessen hatte. Die verletzten Insassen sind zwischen 20 und 23 Jahre alt. Sie kamen ins Krankenhaus.

