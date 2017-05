Fall Amri: Zimmermann warnt vor voreiligen Schuldzuweisungen

Mit Blick auf Datenmanipulationen bei der Kriminalpolizei im Fall des Terroristen Anis Amri hat der SPD-Sicherheitspolitiker Frank Zimmermann vor voreiligen Schuldzuweisungen gewarnt. Zu frühe Schlussfolgerungen könnten mit Fehlern behaftet sein, sagte Zimmermann am Montag im Inforadio des RBB. Zimmermann appellierte, mit Sorgfalt «so schnell es geht, alles zu Tage zu fördern» und dann die Entscheidungen zu treffen - auch wenn diese hart sein müssten. Am Montag berät der Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses in einer Sondersitzung über den Fall.

Die Forderung nach einen Untersuchungssausschuss hält Zimmermann für verfrüht. Im Moment arbeiteten alle Kontrollinstanzen mit Hochdruck. Man werde sehen, «wie wir mit den bisherigen Instrumenten zu einer vollständigen Aufklärung kommen oder ob tatsächlich ein Untersuchungsausschuss erforderlich sein wird.»

Aus Sicht von Zimmermann spricht viel dafür, dass der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt, bei dem Amri im Dezember zwölf Menschen tötete, hätte verhindert werden können.

