41-jähriger Mann fährt gegen Baum und stirbt

Ein 41 Jahre alter Mann ist am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann fuhr in der Gemeinde Sydower Fließ (Landkreis Barnim) gegen einen Baum, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Er starb noch am Unfallort. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 07:20 Uhr

Quelle: dpa

