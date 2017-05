Zwei Tote und 106 Verletzte bei Verkehrsunfällen

Bei Verkehrsunfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende zwei Menschen getötet und 106 verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag in Potsdam mit. Am Freitag stürzte ein 28-Jähriger auf einem Waldweg bei Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) mit seinem Motorrad. Er erlag am nächsten Tag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Am Sonntag fuhr ein 41-jähriger Mann mit einem Kleintransporter in Erkner (Oder-Spree) gegen einen Baum. Er starb noch am Unfallort. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei am Wochenende 555 Unfälle.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 07:00 Uhr

Quelle: dpa

