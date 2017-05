dpa

Auto in Tiergarten brennt aus

In Berlin hat in der Nacht zum Montag schon wieder ein Auto gebrannt. Aus bisher noch ungeklärter Ursache ging ein im Bezirk Tiergarten geparkter Wagen in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hält Brandstiftung für möglich.

Letzte Änderung: Montag, 22. Mai 2017 05:40 Uhr

Quelle: dpa

