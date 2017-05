dpa

Aufsichtsrat berät über Arbeiten am Hauptstadtflughafen BER

Berlin (dpa) - Die andauernden Arbeiten am neuen Hauptstadtflughafen sind heute wieder Thema im Aufsichtsrat. Korrekturen an der Sprinkleranlage werden noch bis ins vierte Quartal dieses Jahres dauern, wie die Flughafengesellschaft kürzlich mitgeteilt hatte. Die Brandschutztüren sind demnach erst im Spätsommer voll funktionsfähig. Ob die angestrebte Eröffnung des Flughafens 2018 klappt, ist nicht sicher. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will sich an diesem Montag noch nicht festlegen.

Thema im Kontrollgremium ist auch ein Masterplan für den Ausbau des Flughafens nach 2025. Er soll bis Jahresende fertig sein. Zudem wird der Jahresabschluss für 2016 präsentiert. In den Vorjahren hatten die Belastungen durch die BER-Baustelle das Staatsunternehmen Flughafen Berlin Brandenburg GmbH ins Minus gedrückt.

