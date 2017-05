BHC-Teams beenden Hockey-Bundesliga als Achte

Berlin (dpa/bb) – Die Damen und Herren des Berliner Hockey Clubs haben die Saison in der 1. Feldhockey-Bundesliga jeweils auf dem achten Tabellenplatz abgeschlossen. Die BHC-Damen setzten sich am Sonntag im heimischen Hockeystadion Zehlendorf mit 3:0 (1:0) gegen den Bezirksrivalen TuS Lichterfelde durch. Im Anschluss gewannen auch die BHC-Herren am letzten Spieltag ihr Derby gegen TuSLis Herren mit 5:0 (1:0). Beide Lichterfelder Teams hatten schon vor den Begegnungen jeweils als Tabellenletzter und damit als Absteiger in die 2. Bundesliga Süd festgestanden.

BHC-Damentrainer Florian Keller sagte: «Das war ein souveräner Sieg. Wir haben einen ordentlichen Abschluss hingelegt, wobei das Ergebnis hätte deutlich höher sein müssen.» Seine Damen bleiben damit in der Rückrunde ungeschlagen im eigenen Stadion.

Quelle: dpa

