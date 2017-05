Union beendet Saison mit Erfolgserlebnis: 2:1-Sieg in Fürth

Der 1. FC Union Berlin darf zum Saisonende nochmal jubeln. Das Team aus Köpenick gewinnt am letzten Spieltag in Fürth. Maßgeblich beteiligt ist ein Stürmer, der zuletzt schmerzlich vermisst wurde.

Fürth (dpa) - Minutenlang feierten die treuen Gäste-Fans ihr Team und Trainer Jens Keller. Dank Rückkehrer Sebastian Polter schloss der 1. FC Union Berlin seine erfolgreichste Saison in der 2. Bundesliga mit einem Sieg ab. Die Eisernen gewannen am Sonntag beim Angstgegner SpVgg Greuther Fürth mit 2:1 (1:0) und knackten im Fußball-Unterhaus erstmals die 60-Punkte-Marke. «Es ist schade, dass es um nichts mehr ging», sagte Torwart Daniel Mesenhöler. «Aber wir werden unsere Lehren daraus ziehen und es im nächsten Jahr besser machen.»

Kenny Prince Redondo (38. Minute) erzielte die erste Führung, Polter (78.) besorgte per verwandeltem Elfmeter die späte Entscheidung. Serdar Dursun erzielte den vorübergehenden Ausgleich (66.). Für den Tabellenvierten war es im zehnten Anlauf der erste Sieg überhaupt in Fürth. «Wir sind überglücklich über den Sieg. Wir haben wieder eine Serie gebrochen», sagte Trainer Jens Keller. Angesprochen auf Medienberichte über ein mögliches Interesse des englischen Zweitligisten Norwich City sagte der Coach, dass er davon ausgehe, nach der Sommerpause wieder in Berlin auf dem Trainingsplatz zu stehen.