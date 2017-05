Mann rassistisch beleidigt: Staatsschutz ermittelt

Ein Mann ist von zwei Männern in Berlin-Prenzlauer Berg rassistisch beleidigt worden. Der 45-Jährige war am Samstag mit dem Fahrrad auf der Eberswalder Straße in Richtung Mauerpark unterwegs, als er von einem 42- und einem 46-Jährigenn gestoppt wurde, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als der Kenianer die beiden Männer, die aufgrund der Kleidung laut Polizei wohl Fußballfans waren, fragte, warum sie ihn gestoppt hätten, sollen sie ihn rassistisch beleidigt haben. Einer der beiden habe den Mann bespuckt und ihm eine Getränkedose an den Kopf geworfen.

Anschließend traten beide gegen das auf dem Boden abgelegte Fahrrad und den Rucksack des Opfers und spuckten darauf. Die beiden Männer gingen dann weiter in Richtung Schönhauser Allee. Aufgrund der Personenbeschreibung konnten Polizisten die beiden an der Ecke Cantian-/Milastraße aufgreifen und vorläufig festnehmen.

Bei einer Blutentnahme stellten sie bei dem jüngeren Mann einen Wert von 2,7 Promille, bei dem älteren einen von 0,9 Promille fest. Die beiden Männer wurden nach der Blutentnahme und der Feststellung der Personalien wieder entlassen, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz ermittelt.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Mai 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

