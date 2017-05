dpa

Fünf Verletzte bei Auseinandersetzung in Cottbus

Cottbus (dpa/bb) - In der Cottbuser Innenstadt ist es am Samstagabend zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen deutschen Teilnehmer eines Junggesellenabschieds und mehreren syrischen Männern gekommen. Dabei erlitten fünf deutsche Männer im Alter von 28 bis 33 Jahren Schnitt- und Stichverletzungen, wie die Polizei in Cottbus mitteilte. Als die alarmierte Polizei eintraf, war die syrische Gruppe bereits verschwunden. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar, die Polizei bat um Hinweise von Zeugen.

Oberbürgermeister Holger Kelch (CDU) reagierte in einer Mitteilung bestürzt. «Ich bin erschüttert über eine derart aggressive und brutale Auseinandersetzung mit fünf Verletzten», sagte Kelch. «Die Ergebnisse der Ermittlungen werden wir abwarten. Öffentliche Spekulationen über etwaige Hintergründe bringen niemanden etwas.»

