Umbau des Olympiastadions in Fußball-Arena: DLV-Kritik

Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat die Pläne des Landes Berlin und von Hertha BSC kritisiert, das Berliner Olympiastadion in eine reine Fußball-Arena umzubauen. Damit würde sich «Berlin und damit wohl auch Deutschland endgültig von Olympischen Spielen und Leichtathletik-Weltmeisterschaften verabschieden», sagte DLV-Präsident Clemens Prokop am Sonntag der «Süddeutschen Zeitung».

Das Berliner Olympiastadion ist derzeit die einzige Arena in Deutschland, die vom Weltverband eine sogenannte Class-1-Zertifizierung bekommen hat, die Voraussetzung für die Bewerbung um einen Leichtathletik-WM ist. Zahlreiche andere WM-taugliche Stadien sind in Deutschland zuletzt in reine Fußballarenen umgewandelt worden, so das Stuttgarter Stadion, in dem 1993 die Leichtathletik-WM stattfand. Berlin war 2009 WM-Schauplatz und ist 2018 Austragungsort der Leichtathletik-EM.