Feuerwehrfahrzeug umgekippt: Fahrer leicht verletzt

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist ein Fahrzeug der freiwilligen Feuerwehr in Berlin-Niederschönhausen umgekippt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall auf der Grabbe-Allee leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Beifahrer ging zur Kontrolle mit, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr mitteilte. Das Löschfahrzeug war auf dem Weg zu einem Brand in Pankow, als es aus bisher ungeklärten Gründen in einer scharfen Linkskurve umkippte. Gegen 14.00 Uhr konnte das Fahrzeug wieder «auf die Räder gestellt» werden, sagte der Sprecher. Durch den Aufprall war die Frontscheibe des Fahrzeuges herausgebrochen. Für die Räumungsarbeiten musste die Grabbe-Allee auf Höhe des Pastor-Niemüller-Platzes in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Tieflader sollte den Wagen von der Straße holen.

Der Brand, zu dem die Einsatzkräfte gerufen worden, betraf ein leerstehendes Gebäude in Pankow. Etwa 200 Quadratmeter des einstöckigen Hauses standen in Flammen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Mühlenstraße niemand.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Mai 2017 15:20 Uhr

Quelle: dpa

