dpa

Trockenheit sorgt für teils hohe Waldbrandgefahr

Das sommerliche Wetter sorgt derzeit in Teilen von Brandenburg für eine hohe Waldbrandgefahr. Am Sonntag galt die zweithöchste Gefahrenstufe 4 in den Landkreisen Barnim und Märkisch-Oderland sowie in der Region Spree-Neiße und Cottbus, hieß es auf der Internetseite des Potsdamer Umweltministeriums. Eine geringe Gefahr (Stufe 2) gab es lediglich in der Prignitz, im übrigen Land galt die mittlere Gefahrenstufe 3.

Erst am Freitag hatte es in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) einen Waldbrand auf rund 4000 Quadratmeter Fläche gegeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Elf Feuerwehren brachten die Flammen in dem Nadelholzwald unter Kontrolle. Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch für die kommenden Tage kaum Niederschläge. Die Temperaturen sollen am Montag auf 20 bis 23 Grad steigen.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Mai 2017 14:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen