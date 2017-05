Getötete Mutter in Heiligensee: Mutmaßlicher Täter gefasst

War es heimtückischer Mord? Das wirft die Staatsanwaltschaft einem 32 Jahre alten Mann vor: Er soll seine Ex-Freundin ermordet haben. Nach zweitägiger Flucht wurde der Verdächtige nun gefasst.

Berlin (dpa/bb) - Er soll seine Ex-Freundin ermordet haben: Nach der Tötung einer Frau in Berlin-Heiligensee ist der ehemalige Lebensgefährte der Frau festgenommen worden. Ihm werde heimtückischer Mord vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Sonntag. Ein entsprechender Haftbefehl sei dem Mann verkündet worden, er sitze nun in Untersuchungshaft. Gefasst wurde der Mann am Samstagabend in Neukölln. Er habe sich den Ermittlern gegenüber geäußert, sagte der Sprecher. Details nannte er aber nicht.