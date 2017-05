dpa

Festgenommener gesteht Tötung seiner Ex-Lebensgefährtin

Die Tötung einer Frau in Berlin-Heiligensee ist aufgeklärt. Ihr am Samstag in Neukölln festgenommener ehemaliger Lebensgefährte hat gestanden, die 35-Jährige erstochen zu haben. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Ihm werde heimtückischer Mord vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Ein entsprechender Haftbefehl sei ihm verkündet worden.

Die Polizei hatte am Donnerstagnachmittag in einem Haus in der Straße An der Wildbahn die Leiche der 35-Jährigen gefunden. Die Polizei bestätigte, dass aus dem Haushalt mehrere Anzeigen wegen häuslicher Gewalt vorlagen. Das Kind des Opfers sei in Sicherheit.

Auf einen Bericht der «B.Z. am Sonntag», wonach der Beschuldigte den 12 Jahre alten Jungen entführt und die Ermordung der Mutter angekündigt habe, ging die Staatsanwaltschaft nicht ein. «Dazu äußern wir uns aufgrund des Persönlichkeitsschutzes des Kindes nicht», sagte der Sprecher. Laut Zeitung konnte sich das Kind aus einer Laube befreien und Nachbarn alarmieren, die wiederum die Polizei riefen.

