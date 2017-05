dpa

Mercedes-Pilot Wickens startet auf Lausitzring von der Pole

Mercedes-Pilot Robert Wickens startet beim vierten Saisonlauf des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring von der Pole Position. Der Kanadier fuhr am Sonntag in der Qualifikation in 1:16,299 Minuten die schnellste Zeit und steht zum fünften Mal in seiner DTM-Karriere beim Start ganz vorne. Neben ihm in der ersten Reihe nimmt BMW-Pilot Tom Blomqvist aus Großbritannien das Rennen am Nachmittag auf. Bester Audi-Pilot war Blomqvists Landsmann Jamie Green als Dritter.

Für den in der Fahrerwertung führenden Lucas Auer aus Österreich reichte es im Mercedes nur zu Rang 15, Titelverteidiger Marco Wittmann aus Fürth startet im BMW als Zehnter. Für seine Pole erhielt Wickens drei Punkte, in der Gesamtwertung ist er mit nun 23 Zählern Siebter.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Mai 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen