Müller zu Stadionumbau: Laufbahn und Kostenbeteiligung

Der Regierende Bürgermeister nennt überraschende Details zum möglichen Umbau des Olympiastadions. Auch in einer Fußballarena könne möglicherweise Leichtathletik betrieben werden. Müller bringt eine Kostenbeteiligung des Senats ins Spiel. Zahlen sind nicht bekannt.

Berlin (dpa) - Für einen möglichen Umbau des Olympiastadions in eine reine Fußball-Arena stellte der Regierende Bürgermeister Michael Müller eine Kostenbeteiligung des Senats in Aussicht. Zudem müsse die Neugestaltung der 1936 eingeweihten Arena «nicht zwingend» das Aus für Leichtathletik-Veranstaltungen bedeuten. Es könne auch in einem Fußballstadion eine flexibel rückbaubare Tartanbahn geben, sagte Müller in einem Interview mit der «B.Z. am Sonntag»: «Das wird jetzt ausgelotet.»