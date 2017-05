dpa

Grünen-Chef Rostock: Chemie aus Landwirtschaft verbannen

Brandenburgs Grünen-Chef Clemens Rostock hat den Einsatz von Chemie auf den Äckern des Landes kritisiert. «Insektizide, Herbizide und Fungizide mögen kurzfristig den Ertrag der Landwirte steigern, aber sie sind Gift für die Insekten und gelangen auch in unsere Nahrungskette», erklärte Rostock am Sonntag. «Ihr Einsatz muss verboten oder stark eingeschränkt werden», erklärte der Landeschef zum Tag der Artenvielfalt an diesem Montag. Es sei besorgniserregend, dass in den vergangenen Jahren weltweit die Bienenpopulationen zurückgegangen seien. In China müssten teils bereits Menschen die Bestäubung der Obstplantagen übernehmen, weil Bienen ausgerottet würden. Auch in Europa gebe es heute etwa zehn Prozent weniger Bienen als vor wenigen Jahren.

