Wohnungsbrand in Lichtenberg: Ein Verletzter

In einer Wohnung in Berlin-Lichtenberg hat es in der Nacht zum Sonntag gebrannt. Ein Mensch musste wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie eine Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Behörde wurde gegen 2.00 Uhr über den Brand im 18. Stock eines insgesamt 21 geschossigen Wohnhauses in der Straße Alt-Friedrichsfelde alarmiert. Das Feuer konnte innerhalb von zwei Stunden gelöscht werden, wie der Sprecher sagte. Die Feuerwehr war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Zur Brandursache konnte die Polizei am Sonntagmorgen noch keine Angaben machen.

Letzte Änderung: Sonntag, 21. Mai 2017 11:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen