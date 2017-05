Mehr Fahrräder in Zügen: Extra-Wagen auf zwei Linien

Mit Sonnenschein und den langen Wochenenden zu Christi Himmelfahrt und Pfingsten beginnt die Hochsaison für Radtouren. Der Verkehrsverbund reagiert auf die steigende Nachfrage.

Berlin (dpa/bb) - Mit Beginn der Sommerreisesaison wird es in den Fahrradabteilen der Bahnbetreiber enger. Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) stellt täglich etwa 32 000 Stellplätze für Fahrräder zur Verfügung, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. «Wir bieten im Regionalverkehr im VBB täglich circa 1600 Fahrten an. Im Schnitt hat ein Zug 20 Fahrradstellplätze.»

Die Odeg hat in den Zügen auf den Linien RE2 und RE4 Klappsitze ausgebaut, um mehr Platz für Fahrräder zu schaffen. Große Fahrrad-Symbole an und in den Wagen zeigen an, wo die Radler einsteigen und ihre Zweiräder abstellen können.