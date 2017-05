SPD-Forderung: Wahlalter in Berlin auf 16 Jahre senken

Die Berliner SPD will, dass das Wahlalter für die Abgeordnetenhauswahl von 18 auf 16 Jahre gesenkt wird. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Delegierten am Samstagabend auf einem Parteitag. Die rot-rot-grüne Landesregierung und das Parlament wurden aufgefordert, das Wahlrecht entsprechend zu ändern. Es sei nicht nachvollziehbar, dass 16-Jährige zwar an den Bezirkswahlen und an Volksentscheiden teilnehmen, nicht aber die Landespolitik mitbestimmen dürften, hatten die Jusos argumentiert und damit eine Mehrheit der Delegierten überzeugt.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017 21:10 Uhr

Quelle: dpa

