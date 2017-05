Hertha macht es spannend: BVB gegen Eintracht entscheidet

Hertha BSC steht an der Tür zur Gruppenphase der Europa League. Aufmachen kann sie für die Berliner der BVB, wenn der das Pokalfinale gegen Frankfurt gewinnt. Ansonsten muss Hertha wie schon im Vorjahr in die Qualifikation. Das 2:6 gegen Leverkusen würde dann schmerzen.

Berlin (dpa) - Jetzt wird das Pokalfinale BVB kontra Eintracht auch für Hertha BSC noch zu einem Endspiel. Nur wenn Borussia Dortmund am kommenden Samstag im Olympiastadion gegen Frankfurt gewinnt, zieht der Berliner Fußball-Bundesligist als Bundesliga-Sechster erstmals seit sieben Jahren wieder in die Gruppenphase der Europa League ein. Siegt Außenseiter Eintracht, muss der Hauptstadtclub wie bereits im Vorjahr schon in der Qualifikation ran. Mit einem klaren 2:6 (0:3) im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen vergab Hertha am 34. Spieltag noch Rang fünf, der schon jetzt den direkten Sprung nach Europa gebracht hätte.