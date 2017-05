dpa

Heilmann erneut Kreisvorsitzender in Steglitz-Zehlendorf

Ex-Justizsenator Thomas Heilmann ist erneut zum CDU-Kreisvorsitzenden in Steglitz-Zehlendorf gewählt worden. Er erhielt 286 von 358 Stimmen und damit rund 79,9 Prozent, wie Heilmann selbst am Samstag mitteilte. Bis zur Abgeordnetenhauswahl im vergangenen September war der 52-Jährige Justizsenator in Berlin.

Bei der Nominierung des Direktkandidaten für den Bundestag hatte es in seinem Kreisverband, dem größten in Berlin, zuletzt einen erbitterten Machtkampf gegeben - eine Affäre um gefälschte Umfragebögen inklusive. Heilmann hatte sich dabei gegen den langjährigen Bundestagsabgeordneten Karl-Georg Wellmann durchgesetzt. Die CDU setzt ihn auch auf Platz vier ihrer Landesliste für die Wahl am 24. September.

