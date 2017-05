Mercedes-Pilot Auer auf Lausitzring mit zweitem DTM-Saisonsieg

Mercedes-Pilot Lucas Auer aus Österreich hat den dritten Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Lausitzring gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich am Sonntag im ersten von zwei Rennen des Wochenendes vor dem Kanadier Robert Wickens durch, der damit für einen Doppelerfolg der Silberpfeile sorgte. Dritter wurde DTM-Neuling René Rast aus Minden im Audi, bester BMW-Fahrer war der Belgier Maxime Martin als Vierter.

Mit seinem zweiten Saisonsieg baute Auer seine Führung in der Gesamtwertung aus. Mit nun 68 Punkten liegt er vor dem vierten Saisonlauf am Sonntag 34 Zähler vor seinem Markenkollegen Gary Paffett (34), der in der Lausitz Sechster wurde. Titelverteidiger Marco Wittmann (BMW/Fürth) enttäuscht mit Rang 13.