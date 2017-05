SPD setzt Ziegler auf Platz eins: Woidke fordert Optimismus

Brandenburgs Regierungschef Woidke versucht seiner Partei vor der Bundestagswahl Mut zu machen. Die Genossen zeigen Geschlossenheit - kritische Stimmen zur Kreisreform bleiben aus.

Potsdam (dpa/bb) - Die SPD in Brandenburg zieht mit Dagmar Ziegler als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf. Die 56-jährige Bundestagsabgeordnete, die in Brandenburg auch schon Finanz- und danach Arbeitsministerin war, wurde am Samstag in Potsdam mit 106 von 111 gültigen Stimmen gewählt. Dies entspricht knapp 96 Prozent.