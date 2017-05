dpa

SPD Brandenburg wählt Dagmar Ziegler auf ersten Listenplatz

Die SPD in Brandenburg hat Dagmar Ziegler auf den Spitzenplatz für die Bundestagswahl im September gewählt. Die 56-jährige Bundestagsabgeordnete, die in Brandenburg auch schon Finanz- und danach Arbeitsministerin war, wurde am Samstag in Potsdam mit 106 von 111 gültigen Stimmen gewählt. 2013 hatte noch der frühere Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier die Landesliste angeführt. Er trat wegen seiner Wahl zum Bundespräsidenten nicht mehr an. Auf Platz zwei der Landesliste folgt der Spremberger Bundestagsabgeordnete Ulrich Freese (66), auf Platz drei die Büroleiterin im Potsdamer Bildungsministerium, Manja Schüle (40).

Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen