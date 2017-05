dpa

FC St. Pauli verpflichtet Stürmer Allagui von Hertha BSC

Der FC St. Pauli hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der 30 Jahre alte Stürmer Sami Allagui wechselt ablösefrei vom Erstligisten Hertha BSC in die Hansestadt, gab der Kiezclub am Samstag bekannt. Der 27-malige tunesische Nationalspieler einigte sich mit den Hanseaten auf einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2019.

«Sami ist ein erfahrener Stürmer, der auf all seinen Stationen seine Torgefahr gezeigt hat. Auch als Vorbereiter besitzt er große Qualität», lobte Interims-Sportchef Andreas Rettig den Routinier.

Allagui wechselt mit der Empfehlung von 107 Bundesliga-Begegnungen für Hertha BSC und Mainz 05 (25 Tore) sowie 106 Zweitliga-Partien (36 Tore) ans Millerntor. In Liga 2 kam er für Hertha BSC, Greuther Fürth und Carl-Zeiss Jena zum Einsatz. Zudem spielte der gebürtige Düsseldorfer noch in der 1. belgischen Liga beim RSC Anderlecht und KSV Roeselare.

