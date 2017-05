dpa

17-Jähriger schwer verletzt: geschlagen und getreten

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag von einem Unbekannten geschlagen und getreten worden. Der Jugendliche musste mit Verletzungen im Mund- und Nasenbereich ins Krankenhaus, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie Zeugen berichteten, gehörte der 17-Jährige zu einer Gruppe, die sich mit anderen Jugendlichen gegen 20.30 Uhr im Mauerpark in Berlin-Prenzlauer Berg traf. Der Jugendliche sei einige Schritte abseits der Gruppe gegangen und dort auf einen unbekannten Mann getroffen. Zwischen den beiden entbrannte sich ein Streit. Der Mann soll den 17-Jährigen mit der Faust zu Boden geschlagen und anschließend auf ihn eingetreten haben, wie die Polizei sagte. Anschließend flüchtete der Mann. Bisher fehlt von ihm jede Spur.

Quelle: dpa

