Angefahrene Fußgängerin gestorben: Polizei sucht Zeugen

Eine angefahrene Fußgängerin aus Berlin-Friedenau ist am Freitagabend im Krankenhaus gestorben. Am Montag war die 48-Jährige zu Fuß auf der Bundesallee unterwegs, als sie von einem Auto erfasst wurde. Die 38-jährige Fahrerin des Land Rovers wollte rückwärts in einen freien Parkplatz einfahren, als sie die Fußgängerin übersah. Die Frau wurde von dem Fahrzeug erfasst, stürzte zu Boden und und zog sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie musste im Krankenhaus notoperiert werden. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017 13:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen