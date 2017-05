dpa

Müller lobt Geisel für Umgang mit Amri-Aktenskandal

Berlins Regierungschef Michael Müller hat seinen SPD-Parteigenossen und Innensenator Andreas Geisel für den offenen Umgang mit dem Aktenskandal im Fall Anis Amri gelobt. «Ich bin froh, dass wir einen sozialdemokratischen Innensenator in unserer Stadt haben», sagte Müller auf einem Parteitag am Samstag. Geisel sei sofort mit den neuen Erkenntnissen an die Öffentlichkeit gegangen - «aber ohne Pauschalkritik an der Polizei und an den Sicherheitsbehörden», sagte Müller. «Das ist sozialdemokratische Innenpolitik.» Indirekt ist das auch als Seitenhieb auf die CDU zu verstehen, die mit Frank Henkel in der vergangenen Legislaturperiode den Innensenator stellte.

