Supermarkt überfallen: Täter auf der Flucht

Zwei maskierte Männer haben am Freitagabend in Berlin-Reinickendorf einen Discounter überfallen. Dabei seien zwei Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe bedroht worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Wie Zeugen berichteten, betraten die beiden Männer den Supermarkt im Senftenberger Ring gegen 21.00 Uhr und bedrohten eine 52-Jährige Angestellte und ihren 37-jährigen Kollegen hinter der Kasse mit einem Messer und einer Schusswaffe. Dabei habe einer der Männer ein Geldfach aus der Kasse gegriffen. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit dem Geldfach in Richtung Straupitzer Steig. Wie viel Geld sich in dem Fach befand, konnte die Polizei nicht sagen. Bisher fehlt laut Angaben der Polizei von den Tätern jede Spur.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

