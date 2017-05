CDU-Fraktionschef Graf will Qualitätsoffensive bei Bildung

Die Bildungspolitik in Berlin - schon seit vielen Jahren eine Baustelle. Der rot-rot-grüne Senat hat sie zu einem seiner Schwerpunkte erklärt. Der CDU reicht das nicht.

Die CDU mache sich große Sorgen um die Gymnasien, so Graf: «Weil Rot-Rot-Grün weder den Aus- und Neubau ausreichend berücksichtigt, noch den Gymnasien die qualitativen Weiterentwicklungsmöglichkeiten gegeben werden.»

Nach den Vorstellungen der CDU müsste es etwa ein eigenständiges Schulfach Politik in der Klasse 7 bis 10 geben. Berliner Schülern mangele es an elementarsten Grundkenntnissen des politischen Systems in Deutschland und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.