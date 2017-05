Hertha vor Europa-Comeback

Mit dem 13. Heimsieg der Saison wäre Hertha BSC nach sieben Jahren Pause auf der europäischen Bühne zurück. Einen unmotivierten Gegner aber erwartet Trainer Dardai nicht. Er hat ein Luxusproblem.

Berlin (dpa) - Hertha BSC will mit einem Sieg gegen Bayer Leverkusen alle Eventualitäten ausschließen. «Wir haben alles selbst in der Hand», erklärte Manager Michael Preetz vor dem letzten Saisonspiel des Berliner Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen. Gewinnt Hertha, ist dem Hauptstadtclub Platz fünf und die damit verbundene direkte Qualifikation zur Europa League nicht mehr zu nehmen. Allerdings lauern noch Freiburg (einen Punkt zurück) und Köln (drei). Trainer Pal Dardai will die «Krone auf die Saison», nach sieben Jahren wäre Hertha zurück auf der europäischen Bühne. «Das wäre toll für den Verein, für das Image und die Spieler.»