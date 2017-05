dpa

Berliner SPD wählt Landesliste für Bundestagswahl

Die Berliner SPD stellt heute als letzte Partei ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 24. September auf. Die Vize-Fraktionschefin im Bundestag, Eva Högl, hat den Spitzenplatz so gut wie sicher. Sie gehört auch zu den zwölf Direktkandidaten, die sich auf der Vertreterversammlung vorstellen wollen. Am Nachmittag geht es dann um Themen statt Personen. Ein Parteitag (ab 15.00 Uhr) entscheidet dann unter anderem über einen Antrag zur Frage, ob im Olympiapark ein neues Stadion für Hertha BSC gebaut werden soll. Die SPD will sich auch gegen die per Volksbegehren geforderte Offenhaltung des alten Flughafens Tegel parallel zum BER aussprechen.

Letzte Änderung: Samstag, 20. Mai 2017 02:21 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen