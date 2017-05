Nord-FDP stellt Landesliste zur Bundestagswahl auf

Die FDP in Schleswig-Holstein entscheidet am Sonnabend über ihre Kandidaten zur Bundestagswahl in vier Monaten. Um die Spitzenkandidatur bewirbt sich in Neumünster Landtagsfraktionschef Wolfgang Kubicki. Der 65-Jährige will nach Berlin wechseln, wenn seine Partei den Wiedereinzug in den Bundestag schafft. Im Kampf um den aussichtsreichen Listenplatz zwei will sich FDP-Landesvize Bernd Buchholz gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Sebastian Blumenthal durchsetzen. Der ehemalige Vorstandschef von Gruner + Jahr ist aber auch als möglicher künftiger Wirtschaftsminister in Kiel im Gespräch. Auch für Listenplatz drei zeichnet sich eine Kampfkandidatur ab.

Quelle: dpa

