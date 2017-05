Vermisster Segler aus dem Plauer See geborgen

Eine im Plauer See bei Brandenburger/Havel treibende Leiche löst für die Polizei vermutlich einen Vermisstenfall. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus.

Brandenburg (dpa/bb) - Am Campingplatz in Plaue bei Brandenburg an der Havel haben Passanten eine Leiche im Wasser entdeckt. Der tote Mann sei am Freitagvormittag aus dem Plauer See geborgen worden, teilte die Polizei mit. Bei der Leiche seien Dokumente gefunden worden, die darauf hinwiesen, dass es sich um einen seit vergangener Woche vermissten Segler handelt. Auch die Kleidung des Toten weise auf den vermissten 55-Jährigen hin, so die Polizei.