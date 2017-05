Leiche aus dem Plauer See geborgen

Am Campingplatz in Plaue bei Brandenburg an der Havel haben Passanten eine Leiche im Wasser entdeckt. Die Person sei am Freitagvormittag aus dem Plauer See geborgen worden, teilte die Polizei mit. Bei der Leiche seien Dokumente gefunden worden, die darauf hinwiesen, dass es sich um eine seit vergangener Woche vermisste Person handelt. Die Person habe allerdings lange im Wasser getrieben und daher noch nicht identifiziert werden können. Alter und Geschlecht waren noch unklar. Hinweise auf einen gewaltsamen Tod gab es zunächst nicht, die Ermittler gingen von einem Unglück aus. Die Polizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein.

Letzte Änderung: Freitag, 19. Mai 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

