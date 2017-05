Rechtsradikale wollen ins Justizministerium eindringen

Anhänger der rechten «Identitären Bewegung» versuchen, in das Bundesjustizministerium in Berlin einzudringen. Der Minister solidarisiert sich mit einer spontanen Gegendemonstration.

Berlin (dpa/bb) - Anhänger der rechtsradikalen «Identitären Bewegung» haben am Freitag versucht, sich Zutritt zum Bundesjustizministerium zu verschaffen. Rund 50 Menschen hätten sich unangemeldet versammelt, um in das Ministerium zu gelangen, teilte die Polizei mit. Die Gruppe habe versucht, mit einer Leiter in das Gebäude einzudringen. Beamte der Berliner Polizei hätten sie jedoch daran gehindert.